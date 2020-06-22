رجاء الجداوي تستعيد وعيها مع استمرار الاصابة بفايروس كورونا

2020/06/22 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكر مصدر طبي داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، أن الفنانة رجاء الجداوي استعادت وعيها داخل غرفة العناية المركزة، وتبادلت الحوار مع الفريق الطبي المعالج.ونقل موقع (سيدتي نت) تأكيد المصدر استقرار الحالة الصحية للفنانة المصرية دون تدهور أو تحسن، لافتا أن الفحوصات الجديدة كشفت سر عدم تعافيها من فيروس كورونا رغم تلقيها علاجا […]

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