طبيب إيطالي : كورونا قد ينتهي بدون لقاح

2020/06/22 | 18:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أكد طبيب إيطالي بارز في الأمراض المعدية، أن فيروس كورونا المستجد أصبح أضعف مع مرور الوقت، ويمكن أن يموت دون الحاجة إلى لقاح، حسب ما نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية.وبسبب الانتشار الكبير للفيروس، فقد أصاب أكثر من 9 ملايين شخص وقتل ما يزيد عن 470 ألف آخرين، تسابق العلماء والباحثون في جميع أنحاء العالم للتوصل إلى لقاح فعال في أسرع وقت.ولكن وفقاً للدكتورماتيو باسيتي، رئيس عيادة الأمراض المعدية في مستشفى بوليكلينيكو سان مارتينو الإيطالي، قد لا يكون ذلك ضرورياً.وأوضح باسيتي في تصريحات لصحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، أن الفيروس قد تغير في الأشهر الأخيرة، وقال “الانطباع السريري لدي هو أن الفيروس يتغير في حدته”.وأضاف: “في مارس وأوائل أفريل، كانت الأنماط مختلفة تماماً.كان الناس يأتون إلى قسم الطوارئ، وكنا نجد صعوبة شديدة في إدارة المرض، وكانوا بحاجة إلى الأكسجين والتهوئة، وبعضهم أصيب بالالتهاب الرئوي، الآن، في الأسابيع الأربعة الماضية، تغيرت الصورة تماماً من حيث الأنماط”.وأفاد باسيتي “لقد كان فيروس كورونا مثل نمر عدواني في مارس وأفريل، ولكنه الآن مثل قطة برية.حتى المرضى المسنون، الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و90 عاماً، يجلسون الآن في الفراش، وهم يتنفسون بدون مساعدة”.ويعتقد باسيتي، أن “الفيروس قد تحور لأن نظام المناعة لدينا يتفاعل معه، ولدينا حمولة فيروسية أقل الآن بسبب الإغلاق، وارتداء القناع، والتباعد الاجتماعي”.كما أوضح الصحيفة: “نعم، ربما يمكن أن ينتهي الفيروس تماماً بدون لقاح، لدينا عدد أقل من المصابين وهو في تناقص مستمر”.وليست هذه هي المرة الأولى التي يفترض فيها عالم أن الفيروس يضعف، ففي ماي الماضي، أكد العالم البريطاني كارول سيكورا، أن الوباء يمكن أن ينتهي به المطاف إلى “التلاشي من تلقاء نفسه”.

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