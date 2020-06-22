2020/06/22 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)..قدم عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف لدى مشاركته في مؤتمر مالية العراق الافتراضي الذي تنظمة شركة فرونتير اكسجينج، تحليلا مفصلا لواقع الاقتصاد العراقي وسبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي والوصول به الى بر الامان .
وقال خلف اثناء المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية واسعة عبر دائرة الكترونية […]
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وقال خلف اثناء المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية واسعة عبر دائرة الكترونية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير مصرفي ينصح بالتحول الى الاقتصاد الرقمي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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