خبير مصرفي  ينصح بالتحول الى الاقتصاد الرقمي

2020/06/22 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدم عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف لدى مشاركته في مؤتمر مالية العراق الافتراضي الذي تنظمة شركة فرونتير اكسجينج، تحليلا مفصلا لواقع الاقتصاد العراقي وسبل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي والوصول به الى بر الامان .وقال خلف اثناء المؤتمر الذي شهد مشاركة دولية واسعة عبر دائرة الكترونية […]

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