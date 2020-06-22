فيديو صادم،، محاصرة “قاتل جورج فلويد” يتسوق متنكراً في مينيسوتا الأمريكية

2020/06/22 | 18:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعاً مصوراً لسيدة قامت بتصويره في أحد متاجر البقالة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهي تنهال باللوم والأسئلة على الضابط ألكسندر كيونغ، الذي شارك في اعتقال جورج فلويد.وكانت السلطات في مينيابوليس، قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة جورج […]

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