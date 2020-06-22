وزير الداخلية يبحث مع سلطة الطيران المدني تطوير الخطط الأمنية في المطارات

2020/06/22 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، مع سلطة الطيران المدني تطوير الخطط الأمنية في مطارات البلاد. وذكرت سلطة الطيران في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، (22 حزيران 2020)، أن “مدير عام السلطة دريد يحيى جاسم، استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي وبحث معه إمكانية تطوير الخطط الأمنية في مطارات البلاد”. واشار البيان […]

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