2020/06/22 | 18:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسن النواب • تظنُّ هو لا يحبها؛ وهي لا تعرف أنَّ صورها ملأت جدران قلبه. • لا فرق بين أنْ تستمر بالفقر أو الثراء؛ كلاهما يؤديان إلى الموت. • إذا كان الكاتب شجاعاً في نصهِ؛ فأن القارئ أكثر شجاعة منه عندما يقرأه. • في المعارك التي خاضها؛ لا يتمنى الجندي أن يُجرح، لأنه سيظل ينزف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهقات العزلة – حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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