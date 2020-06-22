شهقات العزلة – حسن النواب

2020/06/22 | 18:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن النواب •‭ ‬تظنُّ‭ ‬هو‭ ‬لا‭ ‬يحبها؛‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬أنَّ‭ ‬صورها‭ ‬ملأت‭ ‬جدران‭ ‬قلبه‭.‬ •‭ ‬لا‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬أنْ‭ ‬تستمر‭ ‬بالفقر‭ ‬أو‭ ‬الثراء؛‭ ‬كلاهما‭ ‬يؤديان‭ ‬إلى‭ ‬الموت‭.‬ •‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الكاتب‭ ‬شجاعاً‭ ‬في‭ ‬نصهِ؛‭ ‬فأن‭ ‬القارئ‭ ‬أكثر‭ ‬شجاعة‭ ‬منه‭ ‬عندما‭ ‬يقرأه‭.‬ •‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬خاضها؛‭ ‬لا‭ ‬يتمنى‭ ‬الجندي‭ ‬أن‭ ‬يُجرح،‭ ‬لأنه‭ ‬سيظل‭ ‬ينزف‭ […]

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