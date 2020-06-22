فدعم ينفي وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة حول العملية العسكرية التركية شمالي العراق

2020/06/22 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمالي العراق قبل أيام.

وأكد فدعم في تصريح، ان التوغل التركي داخل الأراضي العراقية، واستخدام الأجواء العراقية من دون الحصول على موافقة الحكومة عمل مستنكر، مبينا ان تركيا كان عليها اعطاء الحكومة العراقية فرصة، لتتمكن من منع الجماعات المسلحة والمعارضة من التعدي أو الإضرار بدول الجوار.

وأضاف ان العراق يرفض وجود أي عناصر تهدد دول الجوار، سواء كان حزب العمال الكردستاني أو أي طرف آخر، مبديا استعداد بغداد للوساطة او الحوار لحل الملف في حال طلب منها ذلك.

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