حريق يلتهم اجهزة طبية غير منصبة في مستشفى التركي في كربلاء

2020/06/22 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاثنين ، إن “حريقا التهم مخزنا للأجهزة الطبية غير منصبة في الطابق الاول في المستشفى التركي في المحافظة ، وتمت السيطرة عليه .وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحريق التهم مواد طبية غير منصبة في […]

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