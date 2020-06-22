إصابة 48 منتسبا في شرطة ذي قار بفيروس كورونا

2020/06/22 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف قائد شرطة ذي قار الثلاثاء العمدي حازم الوائلي، اليوم الاثنين، عن تسجيل اصابة 48 منتسبا بفيروس كورونا منذ تفشيه في المحافظة.وقال الوائلي في حديث اذاعي، ان”48 منتسبا اصيبوا بالفيروس بينما سجلت المديرية ثلاث حالات وفاة بين المنتسبيـن بعدان اصيبوا بالفيروس”.واضاف، ان”القوات الامنية دائما ما تكون اول المضحين ، وهي الان […]

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