كربلاء تخلو من المارة مع تطبيق الخطة الامنية  للحظر الشامل

2020/06/22 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..شهدت مناطق عموم محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، خلوهما من المارة من المواطنين بعد تطبيق الخطة الامنية لفرض حظر التجوال الشامل ولمدة اسبوع “.وقال مصدر امني في قيادة الشرطة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “القيادة نشرت افراد، الجيش والشرطة والقوات الأمنية […]

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