بصري بين الجبال 7 من 12 - عبدالحميد برتو

2020/06/22 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو في التعامل مع حالات الغضبفي تلك الظروف المرتبكة والمحزنة كَتَبَ الرفيقُ النصير رسالته الثانية الى المكتب السياسي للجنة المركزية.



وصفها هو نفسه، بأنها لا تخلو من إنفعال.



ومن الثابت إن حالات الإنفعال الصادقة لو جرى التعامل معها بوضوح وحرص، لأمكن تسويتها بما يخدم الحالة العامة.



أما دوافع التوقف عند تلك الرسالة من جانبي.



تكمن فيما وجدته بها من تشابه مع عشرات الرسائل الأخرى، التي تسلك ذات الطريق ـ ......





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