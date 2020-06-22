الكاظمي: الإحصاء العام سند قوي ومتين لأي عملية انتخابية مقبلة

2020/06/22 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الإحصاء العام هو سند قوي ومتين يسند أي عملية انتخابية مقبلة في البلاد.

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