بالفيديو.. ما هي اهداف المرحلة الثالثة من عملية ابطال العراق؟

2020/06/22 | 19:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في بيان لها عن انطلاق المرحلة الثالثة من الحملة العسكرية لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي بهدف تطهير وتفتيش...

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