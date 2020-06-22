2020/06/22 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تصدر تعليمات تحدد بموجبها المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تصدر تعليمات تحدد بموجبها المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تصدر تعليمات تحدد بموجبها المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).