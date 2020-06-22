لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش 'الورقة البيضاء' للاصلاح الاقتصادي

2020/06/22 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عن مناقشتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "الورقة البيضاء" للاصلاح الاقتصادي.

وقالت اللجنة ببيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "في اطار وجود حلول واقعية وعدم الاعتماد على اقتصاد احادي تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جهود مستمرة من اجل معالجة المشاكل والمعوقات والوقوف مع الحكومة التنفيذية في دعم وتشريع القوانين الاقتصادية المهمة".

وتابعت، أن "من اجل تحسين اداء الاقتصاد والدفع بعجلة الاستثمار التقى اليوم الاثنين رئيس واعضاء اللجنة برئيس مجلس الوزراء وذلك للاستماع ومناقشة ورقة الإصلاح الحكومية البيضاء وتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يخدم النهوض بعمل الحكومة في سعيها لاصلاحات اقتصادية علمية وواقعية".واشارت الى أن "رئيس مجلس الوزراء استمع من جانبه الى الافكار والمقترحات التي طرحها رئيس واعضاء اللجنة والتي تسهم في معالجة مكامن الخلل وتدفع في حالة الأخذ بها من جانب الحكومة إلى الخروج من الاقتصاد الريعي أحادي الجانب إلى إقتصاد قوي متنوع تستطيع من خلاله الحكومة تجاوز الازمة المالية وخلق وظائف عمل لشرائح المجتمع المختلفة وكان الحرص من الجميع ايضا على تفعيل القطاع الزراعي والصناعي ودعمه بالسبل التي يرتقي بها وكانت أجواء اللقاء إيجابية تعكس الحرص المتبادل على السير بالسكة الصحيحة للاصلاح الاقتصادي".

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد، اليوم الاثنين، أن الحكومة اعدّت "ورقة بيضاء" للإصلاحات المرتقبة.

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