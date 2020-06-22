العراق..كم عدد الوفيات والإصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؟

2020/06/22 | 19:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 67 حالة وفاة و1808 إصابات بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى انخفاض الوفيات وارتفاع ...

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