وسط غياب الحلول.. أزمة الخبز تدخل شهرها الثاني في مدينة القامشلي

2020/06/22 | 19:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة #القامشلي، كبقية مناطق #الإدارة_الذاتية، منذ نحو شهر، نقصاً كبيراً في مادة الخبز، سواءً المدعوم منه أو ما يعرف بالخبز السياحي، وتُرجع مؤسسات الإدارة الذاتية السبب إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر صرف #الدولار.…

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