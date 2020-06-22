قرارٌ حاسم.. الحكومة العراقية توقف ازدواج رواتب محتجزي “رفحاء”

2020/06/22 | 19:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن قضية محتجزي #رفحاء التي شغلت #الشارع_العراقي منذ أواخر آيار/ مايو المنصرم قد شارفت على الانتهاء بقرار حاسم لا رجعة فيه من #الحكومة_العراقية.إذ في آخر مستجد بشأنها، أعلن #مجلس_الوزراء العراقي، اليوم، «وقف أي…

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