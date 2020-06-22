2020/06/22 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظ واسط يعلن تطبيق خطة أمنية جديدة ابتداء من يوم الاربعاء القادم

-------------------

عقد محافظ واسط الدكتور...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ واسط يعلن تطبيق خطة أمنية جديدة بمواجهة كورونا ابتداء من الاربعاء القادم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ واسط يعلن تطبيق خطة أمنية جديدة بمواجهة كورونا ابتداء من الاربعاء القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).