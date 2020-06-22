بعد معلومات مقلقة.. تحديد موعد توزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران

2020/06/22 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل العيساوي، الإثنين (22 حزيران 2020)، عن موعد توزيع رواتب موظفي الدولة العراقية لشهر حزيران وذلك بعد معلومات مقلقة اشارت الى عدم صدور اي توجيه بصرفها حتى تاريخ 21 حزيران.

وقال العيساوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية في تواصل مستمر مع الحكومة ووزارة المالية، بشأن معرفة موعد صرف رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران"، مبينا أن "عدم توزيعها لغاية الان يأتي في اطار عدم توفر السيولة المالية بخزينة الدولة، وما متوفر من اموال في الوقت الحالي لا يكفي لتغطية نصف الرواتب".

واضاف أن "دفع الرواتب متوقف على اقرار قانون يقضي بالموافقة على الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية او الاهلية او بيع السندات لتوفير السيولة المالية"، لافتا إلى أن "نهاية الاسبوع الجاري قد تشهد توزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران".

وكشف مصدر مطلع، أمس الأحد (21 حزيران 2020) عن إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة كافة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم): "لم يتم اصدار اي توجيه من الحكومة ووزارة المالية بصرف رواتب الموظفين كافة"، مشيرا الى ان "إيقاف صرف الرواتب يعود لعدم توفر التمويل والسيولة الكافية لصرف الرواتب".

وكان عضو المالية النيابية، جمال كوجر، استبعد الاربعاء (17 حزيران 2020)، استقطاع جزء من رواتب الموظفين أو تأخر صرفها كما حدث في شهر ايار الماضي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب اغلق الباب أمام الحكومة بشأن استقطاع جزء من رواتب الموظفين باستثناء الرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات العليا".

وأضاف أن "تأخر الرواتب حصل مرة واحد فقط في شهر ايار الماضي، بالتالي من المستبعد أن تتكرر تلك العملية لان الحكومة لديها أبواب لتأمين رواتب الموظفين بالإضافة إلى تعافي اسعار النفط العالمية".

وشهدت رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الشهرين الماضيين تأخرا في صرفها لاكثر من 10 ايام واستقطاع 10% من رواتب المتقاعدين خلال شهر حزيران الجاري ما اثار امتعاضا شديدا لديهم بعدها صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان الاستقطاع جاء من اجل التمويل وتم اعادة المبالغ المستقطعة، وخلال الايام الماضية تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا بان الاستقطاع سيشمل رواتب الموظفين ايضا.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بيان

وزارة الزراعة تصدر تعليمات تحدد بموجبها المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد

اصدرت وزارة الزراعة حزمة من التعليمات التي حددت بموجبها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد ومن ضمنها مستلزمات الانتاج ا

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، الاثنين، الجهات الحكومية إلى الإسراع بصرف رواتب الأرامل المستفيدات من رواتب حقوق المرأة والرعاية الاجتماعية.

وقال البياتي في بيان، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بغداد اليوم-بغداد

عزى وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، الإثنين (22 حزيران 2020) الوسط الثقافي العراقي، برحيل الروائي حميد الربيعي.

وقال ناظم في بيانٍ صدر عن مكتبه الإعلامي: "تلقينا بأسفٍ وحزنٍ بالغين، نبأ وفاة القاص والروائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد معلومات مقلقة.. تحديد موعد توزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد معلومات مقلقة.. تحديد موعد توزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).