2020/06/22 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان ريع النفط الخام العراقي وفائض القيمة .كتب الدكتور البروفيسور والأستاذ حسين علوان حسين , التعليق التالي في مقالنا السابق ( مفهوم ماركس للريع ):بخصوص الريع النفطي ، فهو قطعا منتج لفائض القيمة مثل كل نشاط استخراجي آخر في عصر الرأسمالية ، لذا تجد أن شركات استخراج النفط و الغاز و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة و غير النفيسة هي من أغنى المؤسسات الرأسمالية الآن .صحيح أن إنجلز قال ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريع النفط الخام العراقي و فائض القيمة - عبد الحسين سلمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريع النفط الخام العراقي و فائض القيمة - عبد الحسين سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).