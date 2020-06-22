2020/06/22 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: سجلت العملة الايرانية “التومان” او الريال الايراني إنهاياً غير مسبوق امام الدولار، في أعقاب توتر العلاقات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، بعد تمرير قرار يدين طهرام لعدم تعاونها مع المفتشين وإخفاء أنشطة حساسة في مواقع مشبوهة، لترتفع بعد القرار أسعار العملات والذهب في البلاد.ووفقاً لموقع “بونباست.كوم” المتخصص في متابعة اسعار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر سقوط تاريخي للتومان الايراني امام الدولار،، تعرف على الأسباب والأرقام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر سقوط تاريخي للتومان الايراني امام الدولار،، تعرف على الأسباب والأرقام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).