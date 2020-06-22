2020/06/22 | 19:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تصدر تعليمات بشأن المنتجات الممنوعة من الاستيراد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تصدر تعليمات بشأن المنتجات الممنوعة من الاستيراد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تصدر تعليمات بشأن المنتجات الممنوعة من الاستيراد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).