كربلاء تصدر توضيحا حول الحريق الذي حدث في المستشفى التركي

2020/06/22 | 19:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء أصدرت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الاثنين، بيانا توضيحياً حول الحريق الذي نشب في بناية مشروع المستشفى التركي سعة 492 سريراً.وذكرت الدائرة في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه، ان" الحريق اندلع داخل قسم الأشعة الذي تستخدمه الشركة المُنفذة للمشروع كمخزن مؤقت لحين إنتهاء العمل فيه، علماَ إن الأضرار الناتجة عن الحادث، كانت مادية فقط وجاري تقييمها".وأضافت" لاتوجد أية خسائر بشرية وتقوم فرق الدفاع المدني والجهات المُختصة في التحقيق بأسباب الحادث".واشارات الدائرة الى ان " المستشفى لا يزال بعهدة الشركة التركية المنفذة للمشروع، ومن المؤمل تسليمه الى وزارة الصحة قريباَ بعد إستكمال الأعمال المُتبقية فيه".

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