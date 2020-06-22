وفاة نجم كروي دولي سابق بعد صراع مع المرض

2020/06/22 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..توفي اليوم الاثنين، اللاعب الدولي السابق نوري ذياب بعد صراع مع المرض.وذكرت عائلة اللاعب لـ /المعلومة/ أن “ذياب توفي بعد صراع طويل مع مرض العضال الذي كان يعاني منه لسنوات عديدة”.يذكر ان نوري ذياب من مواليد 1943 مهاجم الفرقة الثالثة والمنتخب العسكري والوطني اكثر من عشر سنوات، ومن ابرز انجازاته كانت […]

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