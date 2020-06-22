قريبا… ميزة جديدة في “ويندوز 10” ستقضي على أكبر عيوب “كروم”

2020/06/22 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قد يكون “غوغل كروم” هو المتصفح الأكثر شعبية في العالم نظرا لسهولة استخدامه، ولكن يظل عيبه الأكبر هو استهلاكه الشره للذاكرة العشوائية، لكن تم العثور أخيرا على حل له بالنسبة لمستخدمي “ويندوز 10”.وبحسب موقع “إندغادجيت”، فقد كشف أحد مهندسي “غوغل” أن إصدار “كروم” المستقبلي سيستخدم تقنية من متصفح “إيدج” الخاص بشركة “مايكروسوف” […]

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