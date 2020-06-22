ابتداءا من الاربعاء المقبل .. خطة امنية واجراءات جديدة للحظر في واسط

2020/06/22 | 20:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط عقد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة العليا المصغرة لبحث تنفيذ خطة أمنية محكمة لحماية أبناء المحافظة.وأشار المحافظ أن الخطة الأمنية الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم الأربعاء القادم، وتتضمن إجراءات جديدة في الحظر الصحي الشامل، وجملة من العقوبات والغرامات مع غير الملتزمين، إضافة إلى خطة طواريء عاجلة في حال - لا سمح الله- وصلت الأمور إلى تداعيات غير محمودة لحماية أبناء المحافظة بالقدر الممكن.واثنى المياحي على إلتزام المواطنين بالإجراءات كافة والتي من شأنها حفظ أرواحهم وابعاد المخاطر عنهم، داعيا الآخرين إلى مزيدا من الإلتزام لا سيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها المحافظة بسبب جائحة "كورونا"..

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