2020/06/22 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كادر صحي في ذي قار.. احدى مستشفياتنا تصدر كورونا لشارع الحبوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كادر صحي في ذي قار.. احدى مستشفياتنا تصدر كورونا لشارع الحبوبي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كادر صحي في ذي قار.. احدى مستشفياتنا تصدر كورونا لشارع الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).