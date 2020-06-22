الحكومة السورية تُرشد اقتصادياً عبر التخفيف من المراسلات الورقية!

2020/06/22 | 20:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الحكومة السورية، ترشيد استخدام المراسلات الورقية، كما ناقشت إعفاء أصحاب أعمال من الفوائد المترتبة عليهم لمؤسسة التأمينات.وذكر مجلس الوزراء في بيان نشره على صفحة فيسبوك، أنه اعتمد “المنظومة الوطنية للمعاملات #الحكومية_الإلكترونية” التي أعدتها…

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