2020/06/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة كردستان تعلن تسجيل 8 وفيات و 299 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يتبع .............

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أكدت عضو مجلس النواب عن صلاح الدين النائب منار عبد المطلب، الاثنين (22 حزيران 2020)، أن نتائج فحوصات حالات الاشتباه بفيروس كورونا في مناطق جنوب المحافظة تتأخر 5 ايام ما يتسبب بتضاعف خطر ملامسة مصابين بكورونا.

وقالت

بغداد اليوم-واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الإثنين (22 حزيران 2020) تطبيق خطة أمنية جديدة ابتداء من يوم الاربعاء المقبل لمواجهة تنامي خطر فيروس كورونا

وقال المحافظ، عقب اجتماع للجنة العليا المصغرة، إن "الخطة الأمنية الجديدة

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الاثنين، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 125 التي تم تسجيلها اليوم بفيروس كورونا، فيما أكدت تسجيل 67 حالة شفاء جديدة.

وذكر مدير الدائرة عبد الغني الساعدي، في بيان، انه "تم تسجيل

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