مصدر: تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/06/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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٣٩ حالة اصابة جديدة لهذا اليوم الاثنين بديالى : 🔴 مصدر ..



تم هذا اليوم الاثنين ٢٢ حزيران ٢٠٢٠ فحص ٢٣٢ مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة وظهرت نتيجة ٣٩ حالة منها موجبة Positive موزعة على مختلف اقضية ونواحي المحافظة ، منها ٢ حالة للملاكات الطبية و ٣من الملاكات الصحية والتمريضية والمختبرية بمختلف تخصصاتهم. ⛔ وأوضح مصدر مسؤول في خلية الازمة بدائرة صحة ديالى ان العدد التراكمي الكلي للمُؤكدة اصابتهم ب #فايروس_كورونا منذ ٤ آذار الماضي ولحد الان بلغ ٨٢٠ حالة .🔵 وأضاف المصدر ان عدد حالات الشفاء لهذا اليوم هي ٢حالة ، وبذلك يكون عدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء منذ ١٠ آذار الماضي ولحد الان ١٤٦ حالة .⚫️ ونوهَ المصدر الى انه تم تسجيل ٣حالات وفاة في محافظة ديالى ، موضحا ان العدد التراكمي الكلي لعدد المتوفين منذ تسجيل حالة الوفاة الاولى بتاريخ ٢٢ آذار الماضي ولحد الان بلغ ٤٤ حالة ، من ضمنهم طبيب واحد .🔴 وأشار المصدر إلى أن ٦٣٠ مريضا يخضعُ للعلاج الان في ردهات الحجر { دار الضيافة والصحة العامة و الشهيد ياسين السعدي والوبائية والحجر المنزلي } .

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الاثنين (22 حزيران 2020)، قرب انجاز مشروع انشاء خزانات نفطية في ميناء ام قصر الجنوبي بواقع 5 خزانات للمساهمة في رفع سرعة ضخ النفط للتصدير.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الزراعة، الاثنين، تعليمات تحدد بموجبها المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد ومن ضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني.

وقالت الزراعة في بيان، إنها "اصدرت حزمة من التعليمات التي حددت بموج

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل العيساوي، الإثنين (22 حزيران 2020)، عن موعد توزيع رواتب موظفي الدولة العراقية لشهر حزيران وذلك بعد معلومات مقلقة اشارت الى عدم صدور اي توجيه بصرفها حتى تاريخ 21 حزيران.

وقال العيساو

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