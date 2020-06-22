نائب عن صلاح الدين تكشف سبب ارتفاع الاصابات بكورونا في المحافظة

2020/06/22 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أكدت عضو مجلس النواب عن صلاح الدين النائب منار عبد المطلب، الاثنين (22 حزيران 2020)، أن ...





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