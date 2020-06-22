مكتب السيستاني يعلن الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة الحرام

2020/06/22 | 20:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلن مكتبُ المرجع علي السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق (٢٣-٦-٢٠٢٠م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام .

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