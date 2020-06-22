تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/06/22 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى سجلت محافظة ديالى، الاثنين، 39 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكر مصدر مسؤول في خلية الازمة بالمحافظة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “39 حالة اصابة جديدة تم تسجيلها اليوم بعد فحص ٢٣٢ مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوبة موزعة على مختلف اقضية ونواحي المحافظة، منها ٢ حالة للملاكات الطبية و ٣من الملاكات الصحية […]

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