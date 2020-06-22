2020/06/22 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكد رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي، الاثنين، استمرار انهيار اسعار المحاصيل الزراعية بسبب تدفق المستورد.وقال التميمي لـ /المعلومة/، إن “اسعار المحاصيل الزراعية (الخضروات) انهارت مجددا وانخفضت بنسبة 50% بشكل تسبب في خسائر فادحة للمزارعين الذين كانوا على امل ان يكون الموسم الصيفي ذو هامش من الربحية لكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: أسعار المحاصيل الزراعية المحلية تنهار في ظل استمرار الاستيراد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: أسعار المحاصيل الزراعية المحلية تنهار في ظل استمرار الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).