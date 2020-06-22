علماء يكتشفون دور “أحافير الأسماك” في صناعة التكنولوجيا الحديثة

2020/06/22 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توصل علماء يابانيون إلى اكتشاف علاقة بين آلات التكنولوجيات الحديثة والأسماك المتحجرة منذ ملايين السنين.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن فريق من جامعة طوكيو، بقيادة “جونتشيرو اوهتا”، أجرى دراسة لمجموعة من المعادن المعروفة مجتمعة باسم REY، أو معادن الأرض النادرة والإيتريوم، وهو معدن له تاريخ طويل في الإلكترونيات.وأضافت الصحيفة أنه يتم […]

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