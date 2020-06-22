آمر اللواء 22: عمليات ابطال العراق الثالثة تهدف لقطع امدادات داعش بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/22 | 20:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي، الاثنين، أن عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة تهدف الى قطع امدادات “داعش” بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، فيما أكد استهداف مناطق تواجد العدو وحركته.وقال الشغانبي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “قطعات اللواء 22 بالحشد الشعبي شرعت، اليوم،

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