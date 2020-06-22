اللواء الرابع يطهر 14 كم من حاوي العظيم والمناطق المحيطة به في ديالى

2020/06/22 | 20:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي، الاثنين، من تطهير 14 كيلو مترمربع في منطقة حاوي العظيم والمناطق المحيطة به بمحافظة ديالى وذلك خلال عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء الرابع بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، وخلال عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة من تطهير

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