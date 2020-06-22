مورينيو يستعين بجيش النجوم للرد على اتهامه بتراجع كين

2020/06/22 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دافع جوزيه مورينيو بحماس عن أداء هاري كين تحت قيادته في توتنهام هوتسبير بعد أن قال المحلل التلفزيوني بول ميرسون إن مهاجم منتخب إنجلترا يعاني مع أسلوب لعب المدرب البرتغالي.وقال ميرسون الذي يعمل مع شبكة “سكاي سبورتس” إن كين البالغ من العمر 26 عاما قد يفكر في الرحيل عن النادي إذا استمر […]

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