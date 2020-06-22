خلية الازمة في النجف تصدر اجراءات وقائية جديدة

2020/06/22 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدرت خلية الازمة في النجف، اليوم الاثنين، عدقة قرارات وقائية جديدة بينها استمرار الحظر الجزئي في حال التزام المواطنين .وذكر بيان للخلية تلقته "كلكامش برس"، ان "حظر تجوال يبقى جزئيا على ما هو عليه فيما اذا لم يلتزم المواطنين و المحال التجارية و المولات بقرارات خلية الازمة سيكون من يوم الجمعة حظر تجوال شامل".واضاف ان "الخلية قررت غلق السيطرات بالكامل عدا الحالات الاستثنائية ودوام دوائر الدولة يكون بنسبة ٢٥ ٪؜ فضلا عن الاستمرار بالحظر المناطقي للمناطق التي يكثر بها الوباء".

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