الزراعة تصدر تعليمات بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد

2020/06/22 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، حزمة من التعليمات حددت بموجبها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد.وذكر المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف في بيان، أن "من ضمن المنتجات الممنوعة من الاستيراد مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، ومنع حركة المحاصيل الاستراتيجية من إقليم كردستان العراق إلى المحافظات الأخرى".وأضاف، أن " الحزمة الأولى من التعليمات شملت العديد من المواد النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد، وهي (الخيار، الذرة الصفراء، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، الطماطم، الشلغم، الشوندر، العسل، الأسماك البحرية المجمدة، الأسماك النهرية المبردة والمجمدة، دبس التمر، الرقي، البطيخ، الباقلاء الخضراء، إضافة إلى محصولي الحنطة والشعير".وأكد أن "قائمة منع استيراد مستلزمات الإنتاج الحيواني، شملت اللحوم الكندية، أسماك الزينة، الحيوانات المفترسة، الصقور، الطيور الجارحة، الحنطة العلفية، الشعير العلفي، الذرة العلفية، البروتين الحيواني، الدجاج المجمد الكامل، لحوم الخنزير، الحيوانات الحية مثل عجول الذبح أو أبقار اباكير، الدواجن والطيور من الدول المصابة بإنفلاونزا الطيور، الحيوانات المشمولة باتفاقية سايتس، الأعلاف الخضراء مثل الجت والبرسيم وغيرها، إضافة إلى التبن".وتابع، أن "الوزارة حددت مواد ومستلزمات الإنتاج النباتي الممنوعة من الاستيراد وشملت نبات القطن بجميع أجزائه، فسائل النخيل وكافة أجزاء النخلة ومنتجاتها، نخيل الواشنطانيا وأجزاءه ومنتجاته، نبات الحنة وأجزاءه، نبات الجت بكافة أجزائه، العنب بكافة أجزائه وثماره، ثمار وشتلات المانكو، العنبة، والجوافة والقشدة، نبات جوز الهند وأجزاءه وأليافه وثماره الحاوية على القشرة الخارجية، شتلات الزيتون وأي جزء منها، عسل النحل مع الأقراص الشمعية وطرود وملكات النحل، مواد نباتية كالقش والحلفاء المغلفة، فضلا عن الإرساليات المستوردة سواء كانت زراعية أو غير زراعية إضافة ألى قصب السكر، نبات السترايكا، العدار وبذوره، الكائنات الحشرية الحية في جميع أطوارها عدا الطفيليات والمفترسات- الفطريات والبكتريا الضارة بالنباتات، التربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية، نباتات الهايبكس بأنواعها، نباتات وردة الختمة- الخطمة، شتلات وبذور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش والقات والداتورة، شتلات وثمار وبذور وبراعم وأوراق عشب النيل، التبغ المعسل، التبوغ الشرقية غير المعبئة، الفل، التفاح الإيراني وجميع أصناف الحمضيات وأغصانها عدا الثمار، السكائر التي لا تحمل تحذيرا باللغة العربية، الأثاث المستخدم، نترات المونيوم".وأشار إلى "تشديد إجراءات منع دخول المحاصيل الاستراتيجية من محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء العلفية من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات ولأي غرض كان، ومنع حركة نقل المحاصيل الزراعية المذكورة بين المحافظات الأخرى، فضلا عن منع دخول المحاصيل المذكورة المستوردة لحساب القطاع الخاص خلال فترات التسويق الموسمية من أجل حماية المنتج المحلي ومنع دخول محاصيل مهربة، مع استثناء حمولات محصولي الحنطة والشعير لحساب تشكيلات الوزارة على أن تكون بكتب رسمية"، موضحا أنه "تم السماح بنقل أعلاف الدواجن المنتجة محليا حصرا بين كافة المحافظات عدا إقليم كردستان على أن تكون الحمولة على شكل عليقة متكاملة، وأن تكون حمولات الأعلاف معززة بكتب رسمية وحسب التعليمات النافذة". ودعا الأجهزة الأمنية وهيأة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجمارك وقيادات العمليات ونقاط التفتيش إلى تشديد الإجراءات والالتزام بتنفيذ هذه الحزم من التعليمات من أجل حماية المنتج المحلي وتشجيع المنتج المحلي الزراعي والصناعي والتجاري وصولا إلى الاكتفاء الذاتي التام وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين ومساهمة الإنتاج الزراعي في الإنتاج الاقتصادي القومي للبلاد".

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