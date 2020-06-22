مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: محكمة القضاء الاداري في بغداد تؤجل البت بقرار حل مجالس الاقضية والنواحي

2020/06/22 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن عضو مجلس محافظة الانبار(المنحل) فرحان محمد الدليمي، اليوم الاثنين، عن تأجيل البت بقرار حل مجالس الاقضية والنواحي من قبل محكمة القضاء الاداري .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” محكمة القضاء الاداري في بغداد اجلت البت بقرار دستورية حل مجالس الاقضية والنواحي من قبل مجلس النواب او من عدمها […]

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