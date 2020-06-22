انعقاد اجتماع أمني في المقر الجوال لقاطع عمليات ديالى

2020/06/22 | 20:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد اجتماع أمني موسع، الاثنين، في قيادة قاطع عمليات ديالى المقر الجوال.وحضر الاجتماع قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي وقائد عمليات ديالى للجيش العراقي وقائد الفرقة الخامسة وآمري الوية الحشد الشعبي وذلك لمناقشة خطة عمليات ابطال العراق- نصر السيادة الثالثة.وانطلقت صباح اليوم(22، حزيران 2020) عمليات ابطال العراق نصر السيادة الثالثة لتفتيش

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