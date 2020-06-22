عاجل/مكتب رئيس الوزراء ينفي إصابة رائد جوحي بكورونا

2020/06/22 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، الأنباء حول إصابة مدير المكتب رائد جوحي بفيروس كورونا المستجد.

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