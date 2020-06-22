صحة الاقليم تعلن تسجيل 299 اصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

2020/06/22 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الإثنين، تسجيل 8 وفيات و299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أنها “أجرت 2156 فحصاً خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 299 اصابة و8 وفيات و16 حالة شفاء”.وأضاف البيان، ان “عدد حالات الاصابة الكلية في الاقليم […]

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