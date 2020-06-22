الإعلام الأمني تكشف نتائج عمليات أبطال العراق – المرحلة الثالثة بيومها الأول

2020/06/22 | 20:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، نتائج عمليات أبطال العراق – المرحلة الثالثة بيومها الاول ، التي انطلقت صباح اليوم في 3 محافظات.وقالت الخلية في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه “بعد أن انطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات أبطال العراق بمرحلتها الثالثة، وبتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، […]

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