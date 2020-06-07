مكتب الكاظمي يوضح حقيقة إصابة مديره بفيروس كورونا

2020/06/22 | 20:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توضيحا حول حقيقة إصابة مديره رائد جوحي بمرض فيروس كورونا.

وبحسب الإعلام الحكومي، فأن مكتب رئيس الوزراء نفى إصابة مديره رائد جوحي بفيروس كورونا، دون مزيد من التفاصيل.

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