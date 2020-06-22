بالوثائق والصور،، أطباء يشكون كورونا ويهاجمون الوزارة،، حقائق وفضائح ينشرها “الجيش الابيض” على طاولة السيستاني!

2020/06/22 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، ملخصاً من ثلاث صفحات، تضمنت شكاوى وجهت مباشرة الى المرجع الديني علي السيستاني بواسطة مجموعة من الاطباء والناشطين.وحصلت “يس عراق”، على ثلاث وثائق منسوبة “لمجموعة من الاطباء والناشطين”، وجهت الى السيستاني وتناولت عدداً من الشكاوى وضعت في عدة نقاط.وبحسب الوثائق، التي لم […]

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