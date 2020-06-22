عضو بالديمقراطي يعلق على حملة تواقيع بالسليمانية طالبت بربط رواتب موظفي الاقليم ببغداد

2020/06/22 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الإثنين (22 حزيران 2020) على حملة التواقيع التي انطلقت في مدينة السليمانية لربط رواتب موظفي إقليم كردستان، بالحكومة الاتحادية.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هذه الحملات تقف ورائها جهات سياسية تريد إضعاف الإقليم والعودة للمربع الأول وهؤلاء هم سبب كل ما تمر به كردستان من أزمات".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تتكون من 3 أحزاب رئيسية هي الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير وهي ليست حكومة الديمقراطي كما يريد أن يصورها البعض".

وأشار إلى أن "حملة التواقيع ظاهرها شعبي، وباطنها سياسي، لإضعاف الإقليم واستغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب سياسية".

وبدأت اليوم الاثنين في مدينة السليمانية حملة تواقيع للمئات من الموظفين للمطالبة بربط رواتبهم بالحكومة الاتحادية حصرا دون الرجوع لحكومة كردستان.

وأثار قرار حكومة إقليم كردستان، القاضي بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 21% ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والشعبية داخل الإقليم.

وما إن أعلنت حكومة إقليم كردستان قرار خفض الرواتب، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة كبيرة رافضه للمشروع، فيما علت أصوات دعوات لتظاهرات واحتجاجات في عدد من مدن الإقليم.

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