مكتب رئيس الوزراء ينفي إصابة مديره رائد جوحي بفيروس كورونا

2020/06/22 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الأنباء حول إصابة مدير المكتب رائد جوحي...





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